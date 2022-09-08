В Пентагоне оценили потери Киева за время СВО Начальник генштаба США Милли оценил потери Киева за время операции в десятки тысяч человек

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Киев с начала российской специальной военной операции потерял десятки тысяч человек убитыми и раненными, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, сообщает РИА Новости. Об этом он заявил на пресс-конференции на американской базе Рамштайн в Германии.

За последние шесть месяцев украинцы… заплатили ужасную цену в тысячи-десятки тысяч потерь убитыми и ранеными, — приводит его слова агентство.

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников в июне заявил, что ежедневно ВСУ несут серьезные потери личного состава. Согласно его данным, каждый день погибает около 100 человек, еще 500 получают ранения.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее предоставлял схожие данные о потерях, однако в июле он уже утверждал, что ежедневные потери украинских войск составляют порядка 30 человек убитыми и 250 человек ранеными. При этом он отказался называть общее число потерь с момента начала специальной операции РФ.

22 августа главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ранее заявил, что после начала СВО погибло около девяти тысяч украинских военнослужащих.