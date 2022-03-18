В Пентагоне оценили перспективы участия США в боях на Украине

США не станут участвовать в боевых действиях на Украине. Также они не станут вводить бесполётную зону над страной. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин в интервью CNN. По его словам, конфронтация Москвы и Вашингтона никому не нужна.

Президент ясно дал понять о том, что наши военные не будут вовлечены в бои с Россией на Украине, — сказал Остин.

Он пояснил, что установление бесполётной зоны над Украиной потребовало бы прямого вовлечения США, так как пришлось бы предпринимать непосредственные действия против нарушителей.

Это бы означало, что мы противостоим России, речь идет о двух ядерных державах. Такого никто не хочет увидеть. Вовлечения в этот конфликт, — отметил Остин.

При этом он подчеркнул, что США будут защищать «каждый дюйм» территории стран НАТО.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пришло время встречаться и восстанавливать территориальную целостность Украины. Таким образом он прокомментировал переговоры с Россией.