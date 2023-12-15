В Пентагоне объяснили трудности с помощью Украине Пентагон: США будут выбирать между собственной боеготовностью и помощью Украине

Фото: Liu Jie/XinHua/Global Look Press

Вашингтону придется выбирать между своей боеготовностью и поставками оружия Украине, заявил на брифинге, который транслировался на сайте Минобороны США, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. По его словам, такой выбор возник из-за того, что заканчиваются средства на поддержку Киева.

В конечном счете мы начнем принимать решения относительно собственной боеготовности и нашей способности продолжать поддержку Украины тем образом, который необходим на поле боя, — сказал бригадный генерал ВВС США.

Офицер уточнил, что в настоящий момент Вашингтон располагают средствами в размере $4,4 млрд для помощи Украине и $1 млрд на восполнение своих ресурсов.

Палата представителей Конгресса США 14 декабря утвердила проект оборонного бюджета на 2024 финансовый год объемом $886,3 млрд. Документ включает в себя выделение Украине военной помощи на $800 млн. Документ предстоит подписать президенту США Джо Байдену. Проект оборонного бюджета с деньгами для Украины перед этим уже одобрили в сенате.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила журналистам, что администрация США в настоящее время располагает суммой в размере около $1 млрд для помощи Украине. По ее словам, около 96% этих средств уже освоено Пентагоном, оставшиеся 4% Министерство обороны готовится распределить для предоставления Киеву до конца декабря 2023 года.