В Пентагоне обсудили космическое оружие России Совет при Пентагоне обсудил космическое оружие России и Китая

Совет по оборонной политике при Пентагоне провел ряд заседаний, на которых обсуждалась возможная угроза для США из-за космического оружия России и Китая. Выводы специалистов, сделанные на прошедших встречах, представят министру обороны США Ллойду Остину, сообщается на сайте оборонного ведомства США.

Способность США к сдерживанию и стратегической стабильности рассматривали в свете возможного создания Москвой и Пекином систем частично-орбитального бомбометания и оружия класса «космос — Земля». Членами Совета были рассмотрены некоторые варианты того, как США следует реагировать на потенциальное развитие противниками подобного потенциала.

Ранее стало известно, что у России в арсенале есть целый ряд космических технологий, к ним относятся спутниковые глушители, энергетическое оружие и мегалазер, заявил ветеран британской армии и инженер — проектировщик спутников в компании Airbus Defense and Space Мэтью Моуторп. Он считает, что Западу стоит опасаться ряда развернутых Россией боевых систем.