В Пентагоне не знали о готовящемся Москвой и Киевом обмене пленными РИА Новости: Пентагон не знал о готовящемся Россией и Украиной обмене пленными

Фото: US Joint Staff/via Globallookpress.com/Global Look Press

Представитель Пентагона заявил, что в Министерстве обороны США не знали об обмене пленными, который готовился Москвой и Киевом. Поэтому он не смог дать комментарий РИА Новости по поводу крушения самолета Ил-76 под Белгородом, который перевозил 65 бойцов Вооруженных сил Украины.

К сожалению, мне нечего предложить по этому поводу, — сказал представитель Пентагона.

Как пишет агентство, просьбу прокомментировать авиапроисшествие американский военный чиновник перенаправил в Минобороны Украины. Отвечая на вопрос о готовящемся обмене военнопленными, представитель Пентагона сказал, что у ведомства «нет доступа к такого рода информации».

Министерство обороны РФ сообщило, что военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение под Белгородом в результате ракетного удара со стороны ВСУ. По данным ведомства, украинские ракеты были выпущены из района села Липцы в Харьковской области. На борту находились 65 пленных солдат ВСУ, которых везли для обмена в Белгород, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что экипаж Ил-76 пожертвовал собой и увел воздушное судно в поле, чтобы не дать ему упасть на село Яблоново Белгородской области. По данным канала, у пилотов было примерно 40 секунд, чтобы спастись и выпрыгнуть с парашютом, но тогда самолет рухнул бы на населенный пункт. В публикации говорится, что атака на борт была осуществлена американским ЗРК Patriot.