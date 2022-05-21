В Пентагоне не стали подтверждать сообщения о поставках Киеву ЗРК Patriot

Фото Aaron Henson/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министерство обороны США не стало подтверждать информацию о планируемой передаче Киеву американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. В Пентагоне на просьбу ТАСС прокомментировать публикации в американских СМИ сообщили, что всё известное о помощи Украине изложено на сайте ведомства.

У нас нет никакой дополнительной информации, кроме той, что имеется в стенограммах представителей министерства обороны высокого ранга и пресс-секретаря Пентагона на сайте [министерства], — сказали в пресс-службе Пентагона.

Агентство уточняет, что информации о поставках на Украину ЗРК Patriot на сайте не нашлось, как и в текстах выступлений чиновников оборонного ведомства США. При этом о передаче Киеву современных систем вооружений, таких как ЗРК Patriot, ранее рассказала газета The Washington Post.

Ранее стало известно, что пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби 20 мая заявил: Украина остро нуждается в средствах дальнего огневого поражения. В США работают над тем, чтобы Киев их получил, отметил он. При этом Кирби не стал уточнять, о каких видах вооружений он говорил, заметив лишь, что Вашингтон уже поставил на Украину несколько десятков 155-миллиметровых гаубиц М777.