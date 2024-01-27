В Пентагоне дали ответ по поводу «ядерного» плана на Британию ТАСС: Пентагон не стал отрицать намерение разместить ядерное оружие в Британии

Фото: МО США

Сотрудник Министерства обороны США в беседе с ТАСС не подтвердил, но и не опроверг сообщения, согласно которым Штаты намерены впервые за 15 лет разместить ядерное оружие на территории Великобритании. В ответ на соответствующий запрос чиновник пояснил, что политика Вашингтона в таких случаях заключается в отсутствии какой-либо точной информации по вопросу размещения вооружений.

США регулярно модернизируют свои объекты в странах из числа союзников. Такая деятельность часто сопровождается незасекреченными административными бюджетными документами. Эти документы не прогнозируют базирование или расстановку [сил] и не предназначены для раскрытия каких-либо подробностей относительно этого, — добавил собеседник агентства.

Ранее газета Telegraph со ссылкой на документы Пентагона сообщила, что США впервые за 15 лет планируют разместить ядерное оружие в Великобритании из-за «возрастающей угрозы со стороны России». В материале было сказано, что Вашингтон намерен отправить на авиабазу Лейкенхит в графстве Саффолк боеголовки, в три раза превышающие мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму.

До этого руководящий член комитета по вооруженным силам сената Роджер Уикер и его коллега, руководящий член комитета по правилам и администрированию Дебра Фишер сообщили, что ядерный арсенал США уступает России. По их словам, несмотря на то, что сохранение ядерного щита США является задачей, которая не подлежит обсуждению, критически важные обновления арсенала недостаточно финансируются властями.