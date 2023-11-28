В Пентагоне не подтвердили информацию о сделанных спутником КНДР снимках Пентагон не подтвердил данные о том, что спутник КНДР сделал снимки Белого дома

Фото: Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Министерстве обороны США не смогли подтвердить подлинность сообщений о том, что спутник КНДР сделал снимки Белого дома и Пентагона, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя американского оборонного ведомства. В Пхеньяне уверяют, что разведывательный спутник Северной Кореи сделал не только эти фотографии, но и снял авианосцы США на военно-морской базе в Норфолке.

Мы не можем подтвердить достоверность этих данных, — отметил представитель Пентагона.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) ранее сообщило, что с фотографиями, снятыми северокорейским спутником, уже успел ознакомиться лидер КНДР Ким Чен Ын. ЦТАК 21 ноября передавало информацию об успешном запуске разведывательного спутника КНДР «Маллиген-1». В Пхеньяне отмечали, что старт аппарата позволит повысить боеготовность северокорейской армии. Также сообщалось о намерении КНДР в ближайшем будущем запустить еще несколько разведывательных аппаратов.

Ранее спутник-разведчик КНДР уже сделал снимки ряда военных объектов США. В частности, были получены фотографии атомного авианосца «Карл Винсон», расположенного в южнокорейском Пусане, а также военно-морской базы в Перл-Харборе. Ким Чен Ын заявлял, что «Маллиген-1» будет выполнять роль «космического стража» республики, наблюдающего за военными намерениями Запада.