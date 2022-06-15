В Пентагоне назвали виды оружия, включённого в новый пакет помощи Киеву

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Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что новый пакет военной помощи Украине включает две системы противокорабельных ракет «Гарпун», 18 гаубиц M777, 36 тыс. снарядов калибра 155 мм. Об этом он заявил по итогам завершившегося в Брюсселе заседания созданной западными странами контактной группы по оказанию военной помощи Киеву, пишет ТАСС.

И мне особенно приятно объявить сегодня, что Соединенные Штаты предоставят Украине дополнительный пакет помощи в области безопасности в размере $1 млрд <...>, который включает в том числе управляемые боеприпасы для РСЗО, еще 18 гаубиц M777 и тактические транспортные средства для их буксировки, а также 36 тыс. снарядов калибра 155 мм, — заявил министр обороны США.

Остин добавил, что новый пакет военной помощи Киеву включает также $650 млн «в рамках инициативы по содействию безопасности Украины». Это, по словам главы Пентагона, поможет Киеву «защитить себя» с помощью двух дополнительных систем береговой обороны «Гарпун» и тысячи радиостанций для засекреченной связи, приборов ночного видения, тепловизионных систем и других оптических приборов.

Также министр обороны США уточнил, что Германия в рамках военной помощи «предоставит Украине три реактивные системы залпового огня и управляемые боеприпасы» для них.

Мы работаем плечом к плечу с Великобританией, а теперь и с Германией, развивая возможности Украины в области дальнего огневого поражения. Эти усилия также основываются на нашей передаче [Киеву смонтированных на колесном шасси комплексов РСЗО] HIMARS, — сказал Остин.

Глава Пентагона в рамках своего выступления не забыл поблагодарить Словакию, объявившую о значительной передаче Киеву вертолётов серии Ми и ракетных боеприпасов. Важные новые передачи вооружения Украине поступят от многих стран, включая Канаду, Польшу и Нидерланды.

Министр обороны объявил, что ряд стран взяли на себя новые обязательства по поддержке укрепления ВСУ в средней и долгосрочной перспективе.

Мы также провели ряд важных консультаций о том, как укрепить нашу среднесрочную и долгосрочную поддержку Украины посредством подготовки и материально-технического обеспечения. <...> Другие друзья взяли на себя новые обязательства по подготовке украинских войск и обеспечению функционирования их военных систем, — сказал глава Пентагона.

Ранее председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что украинская армия теряет примерно около 100 человек по мере продвижения военной спецоперации РФ на Украине. Он уточнил, что ежедневное число раненых со стороны ВСУ составляет от 100 до 300 человек.