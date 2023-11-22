В Пентагоне назвали условие продолжения поддержки Украины Пентагон: США продолжат помогать Украине, если конгресс согласует финансирование

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США продолжат оказывать помощь Украине в том случае, если конгресс одобрит выделение дополнительного финансирования из федерального бюджета, сообщила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх. При этом она указала, что Вашингтон смог обеспечить потребности Киева при контрнаступлении и продолжит снабжать страну необходимым на фоне наступающей зимы.

США продолжат работать с коалицией союзников и партнеров, чтобы предоставить Украине возможности, необходимые для самообороны, вот почему также крайне важно, чтобы конгресс принял меры для поддержки Украины, приняв запрос о дополнительном финансировании, — сказала представитель Пентагона.

По словам Сингх, продолжение помощи невозможно без одобрения дополнительного законопроекта, который был представлен конгрессу несколько месяцев назад. Речь в нем идет также об оказании помощи Индо-Тихоокеанскому региону и Израилю.

Ранее первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс заявила о том, что американское правительство столкнется с рядом трудностей при оказании помощи Украине, если конгресс не выделит дополнительные средства. По ее словам, без увеличения бюджетных расходов администрация страны не сможет позволить себе поддерживать поставки военной техники на прежнем уровне.

В свою очередь, лидер демократов в сенате Чак Шумер заявлял, что предоставление дополнительной поддержки Украине и Израилю будет основным приоритетом до Рождества. По его словам, Конгресс США начнет работу над этим сразу после Дня благодарения 23 ноября.