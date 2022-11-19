В Пентагоне назвали российское оружие впечатляющим Глава Пентагон Остин назвал российское оружие впечатляющим, а зиму для Украину тяжелой

Фото: Министерство обороны РФ

Россия располагает производящими впечатление вооружениями, а предстоящая зима будет для Украины трудной, заявил министр обороны США Ллойд Остин в ходе выступления на ежегодном Форуме по безопасности в канадском Галифаксе. По его мнению, несмотря на хорошую оснащенность российской армии, Москва «до сих пор не смогла одержать верх на Украине». Его выступление транслировалось на сайте Форума.

Вы знаете, у россиян огромная армия и впечатляющие вооружения. <...> Мы знаем, что впереди могут быть трудности, поскольку Украину ждет суровая зима, — считает шеф Пентагона.

Ранее заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол заявил, что Белый дом не допустит подавления систем противовоздушной обороны Украины. Он подчеркнул, что Вашингтон и его союзники уже «оказали огромную поддержку» Киеву в вопросах ПВО, тем самым «приближая ВСУ к стандартам НАТО в техническом плане».

Американский генерал Марк Милли ранее предположил, что зима повлияет на ход СВО на Украине и замедлит боевые действия. Это создаст «окно» для урегулирования конфликта на переговорах. Офицер уточнил, что в холодное время года тактические операции, как правило, замедляются.