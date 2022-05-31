В Пентагоне назвали переговоры логичным разрешением ситуации на Украине Генерал Милли: переговоры стали бы логичным разрешением ситуации на Украине

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Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что урегулирование конфликта на Украине за столом переговоров было бы логичным выбором в нынешней ситуации. Альтернатив у дипломатического пути очень много, отметил он в беседе с телеканалом Fox News.

Я полагаю развязка [ситуации] посредством переговоров была бы логичным выбором, — сказал генерал.

По его мнению, к такому выводу стороны должны прийти самостоятельно. Среди других вариантов разрешения ситуации на Украине Милли назвал решительную победу одной из сторон. Возможна и патовая ситуация.

Есть много альтернатив. Мы не уверены сейчас (как именно всё закончится), — подчеркнул генерал.

Ранее политолог Андрей Кошкин заявил, что жёсткость риторики президента США Джо Байдена в адрес России сходит на нет. По его словам, отношение США к конфликту на Украине заметно изменилось, о чём свидетельствует отказ Вашингтона поставлять Киеву ракетные системы залпового огня большой дальности.