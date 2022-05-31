Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что урегулирование конфликта на Украине за столом переговоров было бы логичным выбором в нынешней ситуации. Альтернатив у дипломатического пути очень много, отметил он в беседе с телеканалом Fox News.
Я полагаю развязка [ситуации] посредством переговоров была бы логичным выбором, — сказал генерал.
По его мнению, к такому выводу стороны должны прийти самостоятельно. Среди других вариантов разрешения ситуации на Украине Милли назвал решительную победу одной из сторон. Возможна и патовая ситуация.
Есть много альтернатив. Мы не уверены сейчас (как именно всё закончится), — подчеркнул генерал.
Ранее политолог Андрей Кошкин заявил, что жёсткость риторики президента США Джо Байдена в адрес России сходит на нет. По его словам, отношение США к конфликту на Украине заметно изменилось, о чём свидетельствует отказ Вашингтона поставлять Киеву ракетные системы залпового огня большой дальности.