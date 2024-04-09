В Пентагоне назвали особую угрозу, исходящую от России Пентагон назвал российское гиперзвуковое оружие угрозой для США

Фото: Вадим Савицкий/ТАСС

Модернизация Россией своих стратегических вооружений ставит под угрозу безопасность США, следует из совместного заявления министра ВВС Фрэнка Кендалла, командующего Космическими силами генерала Ченса Салтцмена и начальника штаба ВВС генерала Дэвида Олвина. Отмечается, что особую опасность представляют гиперзвуковое оружие и другие виды вооружения нового поколения, передает ТАСС.

Россия продолжает уделять большое внимание модернизации стратегических вооружений, которые дадут ей возможность поставить под угрозу [безопасность] США, особенно с помощью гиперзвукового оружия и других видов оружия нового поколения, — говорится в заявлении.

Также венное руководство США обращает внимание на разработки и развертывание Россией средств противодействия в космосе. Они считают американские военные, могут угрожать вооруженным силам США и их космическим средствам двойного назначения.

Ранее главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов заявил, что военные корабли США представляют собой одну из угроз национальной безопасности России. Он пояснил, что флот США имеет на вооружении крылатые ракеты «Томагавк», которые могут нанести удары по российской территории.