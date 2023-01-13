В Пентагоне назвали основную тему встречи военных доноров Украины Пентагон: на встрече доноров Украины обсудят поставки ПВО и бронетехники

Фото: US Joint Staff/Global Look Press

Патрик Райдер

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что основной темой на встрече стран, которых называют донорами военной помощи Украине, станет согласование поставок средств ПВО и бронетехники. Их обсудят на американской авиабазе Рамштайн в Германии, отметил он на брифинге, сообщает РИА Новости.

В центре внимания предстоящего заседания контактной группы будут в основном ПВО и бронетехника, — пояснил бригадный генерал ВВС США.

Встречу проведет глава Пентагона Ллойд Остин. Ожидается, что на следующей неделе в Германии соберутся министры обороны из 50 стран.

Ранее более одной тысячи единиц бронетехники США прибыло в порт Флиссинген в Нидерландах. Боевые машины, в том числе танки M-1 Abrams, будут переправлены в Восточную Европу в рамках ротации. Всего для усиления восточного фланга НАТО в Польшу и Литву должны перебросить около 1250 единиц военной техники, среди которой и боевые машины Bradley, обещанные Вашингтоном Киеву.