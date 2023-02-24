В Пентагоне назвали основную проблему армии США Пентагон: проблема недобора новобранцев является основной для сухопутных войск США

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В текущем году приоритетной задачей для американских сухопутных войск станет решение проблемы с недобором новобранцев. Об этом сообщила министр Армии США Кристин Уормут на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей. Ее слова приводит ТАСС.

Думаю, что первоочередной задачей в этом году является решение проблемы с набором, особенно в свете текущей обстановки в сфере безопасности. <...> В этом году мы поставили очень амбициозную цель по набору — 65 тысяч человек. Это <...> на пять тысяч больше целевого показателя в прошлом году, — сказала Уормут.

Она призналась, что в прошлом году американская армия недобрала порядка 15 тысяч человек и эта проблема является серьезной.

Ранее американский генерал в отставке Джек Кин заявил, что армия США недостаточно подготовлена для войны с Китаем. Он рассказал, что в регионе нет эффективного военного сдерживания, а число кораблей, самолетов и ракет у Пекина больше, чем у Вашингтона. Кроме того, он указал на неготовность Тайваня к конфликту с Пекином. По мнению Кина, остров нужно «как следует» укрепить.