В Пентагоне нашлись, что ответить по поводу «утечки» беседы офицеров ФРГ Пентагон: Украина самостоятельно планирует операции против России

Фото: МО Украины

Украина самостоятельно планирует операции против России, даже если «утечка» разговора офицеров Вооруженных сил Германии о планировании атак на Крымский мост говорит об обратном, заявил ТАСС представитель министерства обороны США. По его словам, подлинность этих записей проверить невозможно.

Во-первых, США <...> считают Крым частью Украины. Во-вторых, Украина [сама] определяет, как она проводит операции <...> Мы не можем проверить подлинность этих якобы перехваченных звонков. Обратитесь к Бундесверу. Нам на этот счет предложить нечего, — подчеркнули в Пентагоне.

Ранее в Министерстве обороны США уже отказывались комментировать опубликованный разговор высокопоставленных военных ФРГ о планируемой ракетной атаке на Крымский мост агентству РИА Новости. В Пентагоне тогда также предложили обратиться за информацией к коллегам в бундесвере.

Главред RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала расшифровку переговоров высокопоставленных немецких офицеров, обсуждавших ракетный удар по Крымскому мосту. В беседе принимали участие начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе и инспектор BBC Инго Герхартц, а также сотрудники центра воздушных операций космического командования Фенске и Фроштедте, уточнила журналист.

В расшифровке, текст которой выложила Симоньян, представители Минобороны ФРГ оценили протяженность Крымского моста, который сравнили со взлетно-посадочной полосой. Один из немецких военных высказал мнение, что для разрушения моста может потребоваться более 20 ракет Taurus.