В Пентагоне намерены помочь в эксплуатации ЗРК Patriot на Украине Пентагон заключит контракт на техническое содействие в эксплуатации ЗРК Patriot на Украине

Фото: Axel Heimken/dpa/Global Look Press

ЗРК Patriot

Министерство обороны США намерено заключить с компанией Raytheon Technologies контракт на «техническое содействие» в эксплуатации зенитно-ракетных комплексов Patriot. Компания, производящая данные ЗРК, будет помогать в использовании Patriot, поставленных на Украину, следует из публикации на сайте закупок американского военного ведомства.

Raytheon Technologies окажет техническое содействие, состоящие из консультирования и помощи в планировании, применении, обслуживании, ремонте и обеспечении систем вооружения Patriot ПВО Украины, сопутствующего оборудования и элементов логистической поддержки, — подчеркивается в сообщении.

При этом в Пентагоне ожидают коммерческое предложение не только от Raytheon Technologies. Другие компании могут договориться с нею и стать субподрядчиками.

Ранее сенатор-республиканец из Оклахомы Натан Дам заявил, что подал резолюцию, чтобы отказать в допуске на территорию штата украинских военных, которые должны учиться использовать ЗРК Patriot. Их ошибки могут привести к жертвам, отметил он в Twitter, объясняя, почему не рад приезду иностранных солдат. Дам призвал делать репосты тех, кто не хочет появления в Оклахоме иностранных военных.