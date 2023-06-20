В Пентагоне изначально понимали, что контрнаступление Украины будет тяжелым Пентагон: в США изначально понимали, что контрнаступление Украины будет тяжелым

Фото: МО Украины

Власти США изначально осознавали сложность контрнаступления, предпринятого Украиной, передает РИА Новости со ссылкой на заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрину Сингх. В то же время она выразила уверенность в том, что Киев располагает адекватным вооружением для решения этой задачи.

Наши оценки изначально были довольно четкие… Мы понимали, что это окажется тяжелой битвой, — заявила Сингх, отвечая на вопрос о том, как Вашингтон оценивает текущие успехи украинского контрнаступления.

Сингх также подчеркнула, что для достижения успеха ВСУ потребуется время, однако США убеждены в том, что Украина обладает необходимыми ресурсами и военной мощью для проведения этой операции.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук отметил, что ВСУ попытались повторить рецепт ноября прошлого года, но в этот раз у них ничего не вышло. По его словам, ВС России накопили достаточно сил, чтобы при нахождении в обороне удачно перемалывать силы противника, а украинцы несут тяжелейшие потери в живой силе и технике.

Ранее военкор ВГТРК Евгений Поддубный заявлял, что украинская армия активизировалась на линии Сватово — Кременная в ЛНР. Спецкор ВГТРК Андрей Руденко полагает, что союзники не станут передавать F-16 ВСУ, так как все самолеты все равно будут сбиты. Военкор считает, что без западной техники Киев не продержится до конца года.