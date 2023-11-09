В Пентагоне испугались появления у «Хезболлы» российских ЗРК

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Появление российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) у движения «Хезболла» в Ливане вызвало бы «колоссальную эскалацию» конфликта на Ближнем Востоке, заявила заместитель помощника министра обороны США по делам Ближнего Востока Дана Струль на слушаниях в конгрессе, передает РИА Новости. По ее словам, подобные события поставили под угрозу безопасность Израиля.

Такое развитие событий стало бы серьезной эскалацией. Это нанесло бы значительный ущерб безопасности Израиля, особенно в настоящий момент, когда мы прилагаем все усилия, чтобы предотвратить открытие второго фронта, — подчеркнула Дана Струль.

Отмечается, что сами Штаты оказывают масштабную военную поддержку Израилю, поставляя оружие. В то же время представители Белого дома не раз подчеркивали, что поставляемая техника должна использоваться в соответствии с нормами международного права.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что обстрел больницы в секторе Газа является военным преступлением. По словам политика, ответственность за трагедию лежит на США, которые «бездумно раздавали деньги на оружие», при этом «лживо вещая» о важности демократических ценностей.