В Пентагоне допустили возможность поставок Украине истребителей Замглавы Пентагона Кол: поставки Украине истребителей возможны

Фото: Staff Sgt. James Richardson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Истребитель F-16

Замглавы Пентагона по политическим делам Колин Кол заявил, что в США не исключают возможности поставок Киеву истребителей. Окончательное решение по данному вопросу пока не принималось, отметил он на брифинге, сообщает РИА Новости

Я готов заявить вам, что [поставки] истребителей по-прежнему остаются возможным вариантом, просто финальное решение на этот счет пока не принято, — подчеркнул замглавы военного ведомства.

Ранее стало известно, что еще в начале марта президент США Джо Байден лично запретил Польше поставку военных истребителей МиГ-29 Украине. Решение тогда было принято с целью не допускать лишних провокаций по отношению к российскому президенту Владимиру Путину, и чтобы не способствовать дальнейшей эскалации конфликта.