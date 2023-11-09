Пенсионер из США застрелил мешавшего ему экоактивиста и попал на видео Daily Mail: в Панаме юрист из США убил перегородившего шоссе экоактивиста

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Панаме пожилой американский юрист на пенсии Кеннет Дарлингтон выстрелил в протестующих против изменения климата, которые перегородили шоссе и не дали проехать его автомобилю, сообщает Daily Mail. Один из пострадавших погиб на месте, второй госпитализирован и находится в больнице. Спор американца с манифестантами и последовавшая за этим стрельба попали на видео.

По данным издания, экоактивисты протестовали против соглашения правительства Панамы с канадской компанией об управлении крупнейшим открытым медным рудником, который находится «в экологически чувствительной зоне».

Дарлингтон ехал по шоссе на своей машине, но молодые люди не дали его автомобилю продолжить движение. Тогда мужчина вышел из авто и выстрелил в них из пистолета. Сообщается, что суд уже арестовал подозреваемого. Его обвиняют в убийстве и незаконном хранении оружия.

Ранее полиция Лондона задержала двух экоактивистов движения Just Stop Oil, которые повредили защитное стекло картины испанского художника Диего Веласкеса «Венера с зеркалом». Инцидент произошел в лондонской Национальной галерее, до этого еще более 40 представителей движения были задержаны во время марша в центре британской столицы.