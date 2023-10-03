В палате представителей опровергли наличие сделки с Белым домом по Украине Маккарти опроверг наличие сделки с Байденом по Украине

Фото: Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кевин Маккарти

Спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти опроверг выводы о заключении с американским президентом Джо Байденом закулисной договоренности, направленной на продолжение финансовой помощи Украине, сообщает ТАСС. Так политик прокомментировал слова хозяина Белого дома, заявившего 1 октября, что он заключил с Маккарти соответствующую сделку.

Нет никакой сепаратной сделки. Так что я не знаю, кто поднимает эту [тему], — сказал спикер палаты представителей.

Байден говорил журналистам, что Вашингтон продолжит выделение помощи Киеву. При этом на вопрос о том, как он сможет доверять Маккарти в случае достижения какой-либо новой сделки в будущем, Байден сказал: «Мы только что заключили ее по Украине. Так что увидим». Маккарти пояснил, что не расценивает слова Байдена как намек на выработку какой-то тайной сделки между демократами и республиканцами.

Совершенно не считаю, что президент имел это в виду, — добавил политик.

Он указал на то, что всегда выступал за предоставление Киеву оружия. Однако сейчас для США, по его мнению, важно решить вопрос со своей южной границей. Она имеет приоритетное значение, если сравнивать с продолжением помощи Украине, уточнил Маккарти.

Ранее в пресс-пуле Белого дома сообщили об ожиданиях Джо Байдена, рассчитывающего, что представители Республиканской партии в Конгрессе обеспечат выделение дополнительных средств для оказания помощи Украине. Республиканцы в Конгрессе США до этого добились исключения из законопроекта о госрасходах пункта о выделении Киеву финансовой помощи.