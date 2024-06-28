В окружении Байдена назвали причину его провала на дебатах с Трампом Axios: поражение Байдена на дебатах с Трампом вызвано чрезмерной подготовкой

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Нынешний президент Соединенных Штатов Джо Байден проиграл на дебатах с бывшим хозяином Белого дома Дональдом Трампом, поскольку он был чрезмерно подготовлен, сообщил Axios источник из окружения американского лидера. Он утверждает, что из-за этого Байден обращал внимание даже на незначительные детали.

Он (Джо Байден. — NEWS.ru) был слишком подготовлен и опирался на незначительные детали, — говорится в публикации.

В ходе дебатов с Трампом Байден неоднократно запинался, хрипел и говорил очень тихо. В Сети появился ролик, в котором президент США стоит с приоткрытым ртом. Американские аналитики назвали это настоящей катастрофой для Байдена. В комментариях под трансляцией дебатов на YouTube пользователи назвали политика позорным, а также констатировали завершение карьеры 81-летнего демократа.

При этом сам Байден заявил, что проделал хорошую работу на дебатах с Трампом. Американский лидер назвал лжецом своего оппонента и признал, что вести с ним беседу было сложно. По словам Байдена, в общей сложности Трамп соврал 26 раз.

Говоря о дебатах политиков, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин вряд ли бы стал заводить будильник ради просмотра трансляции. По его словам, это не событие, вписывающееся в повестку дня России.