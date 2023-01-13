В Оклахоме испугались зенитчиков Украины Сенатор Дам потребовал не пускать в Оклахому военных ВСУ на обучение работе с Patriot

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Сенатор-республиканец из Оклахомы Натан Дам заявил, что подал резолюцию, чтобы отказать в допуске на территорию штата украинских военных, которые должны учиться использовать ЗРК Patriot. Их ошибки могут привести к жертвам, отметил он в Twitter, объясняя, почему не рад приезду иностранных солдат.

Последнее, что нам нужно, это чтобы они по ошибке выпустили ракету по Оклахоме, убив наших граждан, как они это сделали с невинными поляками, жизни которых были потеряны, — пояснил политик.

Дам призвал делать репосты тех, кто считает украинский конфликт не имеющим отношения к США и не хочет появления в Оклахоме иностранных военных. Обучение военных ВСУ на местной базе должно начаться на следующей неделе.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинские военные начнут применять полученные ЗРК Patriot к началу-середине весны. Системы вошли в очередной пакет американской военной помощи Украине. В Пентагоне пообещали обучить представителей ВСУ обращению с ЗРК за несколько месяцев.