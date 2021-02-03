В Огайо бывшего полицейского обвинили в убийстве афроамериканца

https://static.news.ru/photo/bd8626ea-26b1-11ea-b25b-fa163e074e61_660.jpg Фото: J.L. Sousa, Register/ZUMAPRESS.com

Бывшему полицейскому Адаму Кою предъявлено обвинение в убийстве безоружного афроамериканца в городе Колумбус. Об этом сообщает телеканал ABC News.

По мнению генпрокурора штата Огайо Дэйва Йоста, доказательства подтверждают обвинительный акт.

Инцидент произошёл в декабре 2020 года. Полицейский приехал к жилому дому по вызову: местный житель пожаловался на звуки работающего двигателя автомобиля. Возле гаража Кой увидел темнокожего мужчину и через несколько секунд выстрелил в него.

От полученного ранения 47-летний Андре Хилл скончался. В дальнейшем выяснилось, что мужчина гостил в соседнем доме и не совершал преступлений.

Расследование показало, что полицейский включил свой нагрудный видеорегистратор только после случившегося. В результате Коя отстранили от службы. Ещё через месяц в отставку ушёл глава полиции Колумбии Томас Кинлан.

В мае 2020 года в США начались массовые выступления против расизма и полицейского произвола. Они произошли после гибели темнокожего Джорджа Флойда во время задержания того полицейскими.