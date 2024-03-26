В одном американском штате ввели режим ЧП Власти штата Мэриленд ввели режим ЧП после обрушения моста

Фото: JIM LO SCALZO/EPA/TASS

Власти американского штата Мэриленд ввели режим чрезвычайного положения с большим количеством пострадавших из-за обрушения моста в городе Балтимор, сообщил в соцсети Twitter (X) губернатор штата Уэс Мур. По его словам, для ликвидации последствий происшествия задействованы федеральные ресурсы из администрации президента.

Я объявил чрезвычайное положение в штате Мэриленд, и мы работаем с межведомственной группой, чтобы оперативно задействовать федеральные ресурсы из администрации президента [США] Джо Байдена, — написал он.

Инцидент произошел в ночь на 26 марта в 01:30 (08:30 мск). Причиной разрушения переправы стало столкновения с ней контейнеровоза. Судно в результате аварии загорелось и затонуло. В Сети появились кадры с места ЧП. Известно, что мост назван по имени юриста и автора государственного гимна США Фрэнсиса Скотта Ки.

Ранее в городе Батайске Ростовской области у частного дома обрушилась стена из-за вымывания фундамента грунтовыми водами. Прибывшие на место представители МЧС и администрации муниципалитета заявили, что не будут помогать владельцу дома, поскольку ее недвижимость — это частная собственность.