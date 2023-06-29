В Нью-Йорке загорелся бутик из культового голливудского фильма В Нью-Йорке вспыхнул пожар в бутике Tiffany & Co из культового фильма «Завтрак у Тиффани»

Фото: Richard B. Levine, via imago-images.de/Global Look Press

В Нью-Йорке загорелся бутик Tiffany & Co из фильма 1961 года «Завтрак у Тиффани» с Одри Хепберн, сообщает издание Daily Mail. Сотрудники пожарных служб не могли потушить пламя в течение нескольких часов.

Из здания были эвакуированы порядка 100 человек, двух человек госпитализировали в местную больницу.

Газета отмечает, что незадолго до пожара в здании был сделан ремонт на сумму около $500 млн.

Ранее в Таганском районе Москвы произошел пожар в здании Российской академии адвокатуры и нотариата в Малом Полуярославском переулке. Сообщалось, что горел четвертый этаж здания, были слышны звуки, похожие на взрывы, всех людей эвакуировали еще до приезда экстренных служб. Позже выяснилось, что загорелась мебель, огонь распространился на площади 15 квадратных метров. Пожар потушили, никто не пострадал.

В июне в болгарском городе Карнобат сгорел оружейный склад, принадлежащий предпринимателю Эмилияну Гебреву. Перед пожаром произошла серия взрывов. Расследованием происшествия занялось агентство национальной безопасности. Известно, что ранее Гебрев продавал военную технику Украине.