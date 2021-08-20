В Нью-Йорке ввели чрезвычайное положение из-за урагана «Генри»

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Чрезвычайное положение на фоне приближающегося урагана «Генри» ввёл губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Власти опасаются ливней, порывов ветра и перебоев в электроснабжении. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

ЧП введено в ряде округов, в том числе городе Нью-Йорке.

Буря, которая, как ожидается, достигнет силы урагана <...> по прогнозам, затронет прибрежные районы, обрушившись штормовыми порывами, сильными дождями, может привести к повсеместным отключениям электроэнергии, — говорится в сообщении пресс-службы.

Для развёртывания на Лонг-Айленде и в районе долины Гудзон в состояние готовности приведены 500 служащих Национальной гвардии. Они должны будут помогать властям в случае необходимости в предотвращении и ликвидации последствий бури. Также подготовлены 11 военных грузовиков и 14 автомобилей Hummer.

Также Куомо обратился к президенту США Джо Байдену с просьбой объявить ЧП, которое уполномочит Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям принимать экстренные меры, в том числе и прямую федеральную помощь жителям штата после прохождения урагана «Генри».

Согласно прогнозам синоптиков, ураган может достичь Нью-Йорка уже днём в воскресенье, 22 августа.

Ранее сообщалось, что ураган первой категории «Грейс» обрушился на юго-восток Мексики и оставил без электричества почти 150 тысяч домохозяйств.