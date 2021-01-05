В Нью-Йорке усилили меры безопасности на фоне событий в Вашингтоне

https://static.news.ru/photo/4bb01038-50c9-11eb-b209-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press

На территории Нью-Йорка местные власти усилили меры безопасности после акции протеста против действующего президента страны Дональда Трампа. Об этом стало известно в четверг, 7 декабря.

Накануне в Вашингтоне собрался конгресс, чтобы утвердить итоги выборов президента и объявить новым хозяином Белого дома демократа Джо Байдена. Сделать это помешали сторонники действующего главы страны Дональда Трампа. Они собрались у Капитолия и ворвались в здание конгресса, где проходило заседание.

Конгрессменов пришлось срочно эвакуировать, а в это время на ступенях здания протестующие вступили в схватку с полицейскими. Полиции пришлось применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Несколько человек были задержаны. В результате беспорядков погибли четыре человека.

Жители Нью-Йорка, в свою очередь, в количестве 50 человек собрались на Пятой авеню в центре Манхэттена и выступили против событий в столице. Здание Trump Tower было оцеплено ещё до начала беспорядков. Митинг прошёл мирно, действие транслировалось в социальных сетях.

В Чикаго возле Trump Tower тоже собрались люди. Они требовали, чтобы власти приняли результаты президентских выборов, согласно которым победу одержал Джо Байден. Протест прошёл мирно, правоохранители в необходимом количестве присутствовали в районе. На плакатах демонстрантов были такие лозунги, как «Трамп проиграл!», «Фашисты, убирайтесь!», передаёт телеканал Fox News.

Как ранее писал NEWS.ru, в четверг, 7 января, американский конгресс утвердил Джо Байдена в качестве президента страны. Демократ и бывший вице-премьер набрал более 270 голосов выборщиков.