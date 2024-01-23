В Нью-Йорке умер 99-летний ветеран Великой Отечественной войны Ветеран ВОВ Николай Зайцев умер в Нью-Йорке на 100-м году жизни

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Нью-Йорке на 100-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны, участник встречи с союзными войсками из США в День победы 9 мая 1945 года в Чехословакии Николай Зайцев, об этом ТАСС сообщила вице-президент организации «Русская молодежь Америки» Марина Иванникова. По ее словам, печальное событие произошло еще 4 января.

Николай Степанович умер 4 января утром, похоронили во вторник [9 января] <...>. Планируем 11 или 12 [февраля], когда будет 40 дней, сделать день памяти, — сказала Иванникова.

Она рассказала, что Зайцев являлся активным участником шествий на День Победы в Нью-Йорке, принимал участие в акция «Бессмертного полка». Иванникова также отметила, что в настоящее время в США проживают чуть более 60 ветеранов Великой Отечественной войны, 23 из них родились в 1918–1924 годах, то есть перешагнули порог столетия или готовятся встретить столетний юбилей.

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