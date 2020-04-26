В Нью-Йорке смертность от коронавируса начала снижаться

https://static.news.ru/photo/fb901138-87e3-11ea-b9a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rainmaker Photos/MediaPunch/Global Look Press

Число жертв коронавирусной инфекции в штате Нью-Йорк постепенно снижается. Об этом заявил губернатор региона Эндрю Куомо.

Число смертей — по-прежнему ужасающая цифра. Вчера скончались 367 человек, — цитирует РИА Новости руководителя штата.

Всего, по его словам, из-за COVID-19 в штате умерли 16 599 человек.

Между тем, добавил Куомо, смертность постепенно снижается. Если две недели назад в сутки умирали около 700 человек, то всю прошедшую неделю этот показатель держался на уровне свыше 430, но не превышал отметку в 500.

Кроме того, наблюдается снижение общего числа госпитализированных — по данным на 25 апреля, цифра составляла более 12 тысяч человек, тогда как в худшие дни это число превышало 18 тысяч.

Ранее Эндрю Куомо заявил, что установлен источник появления коронавируса в крупнейшем городе США. По его словам, почти точно зараза была завезена в Нью-Йорк из Италии. Губернатор рассказал, что к 1 марта, когда в штате зарегистрировали первый случай заболевания, уже были инфицированы более 10 тысяч жителей.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 2,9 млн человек, погибли свыше 202 тысяч, выздоровели более 817 тысяч.

В России на 26 апреля общее число инфицированных достигло 80 949 (+6361 за последние сутки), 6767 человек выздоровели (+517 за последние сутки), умерли 747 человек (+66 за последние сутки). В Москве 42 480 заболевших (+2971 за последние сутки), 3175 выздоровели, 404 умерли.