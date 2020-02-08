https://static.news.ru/photo/81289f74-4b6f-11ea-84bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Ying/XinHua/Global Look Press

Сотрудники полиции Нью-Йорка считают, что двоих полицейских ранил мужчина, который ранее был осуждён за покушение на убийство.

Как сообщает NBC, мужчина рано утром пришёл в участок и несколько раз выстрелил в полицейских. Затем он сразу же сдался полиции.

Также нападение прокомментировал президент США Дональд Трамп. Он заявил, что «замечательная полиция Нью- Йорка подвергается атакам», и обвинил в этом мэра штата Эндрю Куомо.

Как ранее писал NEWS.ru, неизвестный мужчина открыл огонь на территории полицейского участка в Нью-Йорке. Ранен один полицейский.