Сотрудники полиции Нью-Йорка считают, что двоих полицейских ранил мужчина, который ранее был осуждён за покушение на убийство.
Как сообщает NBC, мужчина рано утром пришёл в участок и несколько раз выстрелил в полицейских. Затем он сразу же сдался полиции.
Также нападение прокомментировал президент США Дональд Трамп. Он заявил, что «замечательная полиция Нью- Йорка подвергается атакам», и обвинил в этом мэра штата Эндрю Куомо.
Как ранее писал NEWS.ru, неизвестный мужчина открыл огонь на территории полицейского участка в Нью-Йорке. Ранен один полицейский.
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