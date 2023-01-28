В Нью-Йорке прошли акции протеста поле убийства полицейскими афроамериканца

Фото: City of Memphis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мемфис, штат Теннесси, США

Накануне вечером в Нью-Йорке прошли несколько акций протеста в связи с гибелью афроамериканца Тайра Николса после избиения полицейскими при задержании, сообщает New York Post. Трое участников демонстрации задержаны.

Протестующие скандировали «Нет расистской полиции!», «Нет справедливости — нет мира», а также несли транспаранты с требованиями остановить полицейский террор и «войну с черной Америкой».

В целом акции прошли мирно и без погромов. Один из демонстрантов разбил лобовое стекло в полицейском автомобиле, он оказался в числе задержанных.

Ранее в Сети появилось видео жесткого задержания полицейскими Тайра Николса в Мемфисе, штат Теннесси. Кадры были сняты нагрудными камерами стражей порядка и опубликованы самой полицией. На них видно, как люди в полицейской форме бьют Николса руками и ногами, используют против него электрошокер и слезоточивый газ. Впоследствии афроамериканец скончался.

Президент страны Джо Байден заверил, что Министерство юстиции проводит расследование. Он призвал граждан выражать возмущение мирно, не прибегая к насилию.