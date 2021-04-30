В Нью-Йорке прошла акция солидарности с жертвами трагедии в Одессе

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В Нью-Йорке прошла акция в память о погибших при пожаре в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. Её провели активисты движения солидарности с жителями юго-востока Украины, сообщает ТАСС.

Акция прошла на Юнион-сквер. На неё собрались несколько тысяч человек. Они принесли плакаты с призывами расследовать одесские события и прекратить агрессию против самопровозглашённых республик Донбасса.

Как рассказал координатор движения «Солидарность с Новороссией и антифашистами на Украине» Грегори Баттерфилд, необходимо помнить о произошедших событиях, поскольку конфликт на юго-востоке Украины продолжается. При этом правда о событиях мая 2014 года в Одессе до сих пор неизвестна, никто из виновных в трагедии не понёс наказания.

Власти США продолжают скрывать истину и отрицают, что имело место какое-то нарушение прав человека. Поэтому мы считаем важным рассказать американцам о том, что делается от их имени, — заявил Баттерфилд.

Он также отметил, что американскому руководству необходимо многое сделать в своей стране, однако вместо этого они «нацелились на новую войну — против России или Китая или сразу с ними обоими».

2 мая 2014 года в районе Греческой площади в Одессе произошла потасовка между активистами Антимайдана, футбольными фанатами и сторонниками Евромайдана. Палаточный городок активистов был разрушен, а Дом профсоюзов, в котором укрылись представители Антимайдана, подожжён. Всего погибли 48 человек, более 250 пострадали.

Власти объявили зачинщиками беспорядков исключительно сторонников Антимайдана.

Ранее сообщалось о том, что парламентская партия Украины «Оппозиционная платформа — За жизнь» потребовала от Киева признать убийство людей в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года в Одессе тяжелейшим преступлением за всю историю страны.