В Нью-Йорке прошла акция солидарности с жертвами трагедии в Одессе

В Нью-Йорке прошла акция в память о погибших при пожаре в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. Её провели активисты движения солидарности с жителями юго-востока Украины, сообщает ТАСС.
Акция
Как рассказал координатор движения «Солидарность с Новороссией и антифашистами на Украине» Грегори Баттерфилд, необходимо помнить о произошедших событиях, поскольку конфликт на юго-востоке Украины продолжается. При этом правда о событиях мая 2014 года в Одессе до сих пор неизвестна, никто из виновных в трагедии не понёс наказания.
Власти США продолжают скрывать истину и отрицают, что имело место какое-то нарушение прав человека. Поэтому мы считаем важным рассказать американцам о том, что делается от их имени, — заявил Баттерфилд.
Он также отметил, что американскому руководству необходимо многое сделать в своей стране, однако вместо этого они «нацелились на новую войну — против России или Китая или сразу с ними обоими».
2 мая 2014 года в районе Греческой площади в Одессе произошла потасовка между активистами Антимайдана, футбольными фанатами и сторонниками Евромайдана. Палаточный городок активистов был разрушен, а Дом профсоюзов, в котором укрылись представители Антимайдана, подожжён. Всего погибли 48 человек, более 250 пострадали.
Власти объявили зачинщиками беспорядков исключительно сторонников Антимайдана.
Ранее сообщалось о том, что парламентская партия Украины «Оппозиционная платформа — За жизнь» потребовала от Киева признать убийство людей в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года в Одессе тяжелейшим преступлением за всю историю страны.