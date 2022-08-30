В Нью-Йорке появился плакат с угрозами в адрес сторонников спецоперации РФ

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В Нью-Йорке обнаружили плакат с угрозой расправы в адрес сторонников военной операции России, передает РИА Новости. Плакат расположен на углу Пятой авеню и 68-й улицы, на нем изображен человек в желто-голубой одежде, который ножом убивает другого. Краткий текст, написанный от имени неких «рейв-партизан», вербализирует угрозу.

Отмечается, что неподалеку от этого района, на 67-й авеню, размещено постоянное представительство России при Организации Объединенных Наций.

В пресс-службе полиции Нью-Йорка рассказали агентству, что никто не обращался в правоохранительные органы в связи с данным инцидентом. Там подчеркнули, что если бы подобное обращение поступило к ним, то началось бы расследование.

Тем временем в российском консульстве в Нью-Йорке на 91-й авеню рассказали, что возле дипмиссии таких плакатов не наблюдалось. Кроме того, у здания постоянно дежурит полиция.

С самого начала событий у нас никаких плакатов не появлялось. У нас регулярно проходят антироссийские пикеты, но больше ничего такого, — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее постпред Украины при ООН Сергей Кислица в своем Twitter сообщил, что перекресток в Нью-Йорке официально назвали в честь Украины. Пересечение улиц Брайтон-Бич-авеню и Кони-Айленд-авеню получило название Ukrainian Way (с англ. — Украинский Путь). Символично, что Брайтон-Бич также известен как Маленькая Одесса. Второе название обусловлено тем, что здесь много уроженцев России и других стран Восточной Европы.