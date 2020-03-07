https://static.news.ru/photo/2accaaea-609f-11ea-84b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Muzi/Xinhua/Global Look Press

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил в городе чрезвычайное положение из-за коронавируса.

По его словам, 7 марта в городе зарегистрирован 21 новый случай заболевания коронавирусом.

Два случая диагностированы в северной части штата Нью-Йорк. Заразились 57-летний фармацевт и 52-летняя женщина, которая общалась с жителем Пенсильвании на конференции в Майами.

По словам Эндрю Куомо, 57 случаев заражения зарегистрировано в округе Вестчестер. Общее число инфицированных составляет 76 человек. Госпитализированы десять человек. Губернатор считает, что число заболевших будет увеличиваться.

Куомо предостерёг жителей от участия в массовых мероприятиях.

Если вы пожилой человек или с проблемами с иммунитетом, я бы серьёзно подумал о том, чтобы находиться при большом скоплении людей, — цитирует Куомо WIVB4.

NEWS.ru писал, что в американском штате Флорида два пожилых человека умерли от коронавируса. Они недавно путешествовали за границу. Ранее сообщалось, что жертвами коронавируса стали 14 человек в Вашингтоне и один в Калифорнии. Всего в США зарегистрировано 346 случаев заражения.