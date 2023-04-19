В Нью-Йорке обрушилось здание, есть жертвы В Нью-Йорке произошло обрушение крытой парковки, есть погибшие и пострадавшие

Фото: pixabay

По меньшей мере один человек погиб в результате обрушения крытой парковки, произошедшего в Нью-Йорке. Об этом сообщил мэр города Эрик Адамс, его слова приводит ТАСС. Также есть информация от пожарной службы города о не менее чем пяти пострадавших. Спасатели не исключают, что под завалами могут находиться люди.

В настоящее время у нас есть данные об одном погибшем, — заявил Адамс.

Он также подчеркнул, что уцелевшие констркции нестабильны и спасателям приходится применять специальную технику для оценки ситуации.

Пожарная служба Нью-Йорка сообщила, что работает на месте обрушения парковки в нижней части Манхэттена.

Под завалами могут находиться люди, — говорится в сообщении службы.

Пожарные также уточнили, что в результате инцидента пострадали шестеро рабочих, один из них погиб, еще четверо были доставлены в больницу. Один пострадавший от госпитализации отказался.

Причины происшествия устанавливаются.

Ранее в поселке Нахабино Московской области прогремел громкий взрыв, за которым последовало возгорание. Предполагалось, что взорвался кислородный баллон на складе с автомобильными запчастями. Площадь возгорания составила 1000 кв. м.