В Нью-Йорке нашли источник коронавируса

Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что установлен источник появления коронавируса в крупнейшем городе США. По его словам, почти точно зараза была завезена в Нью-Йорк из Италии.
Куомо рассказал, что к 1 марта, когда в штате зарегистрировали первый случай заболевания, уже были инфицированы более десяти тысяч жителей,
Мы приступили к действиям через два месяца после вспышки болезни в Китае. К тому времени, как мы спохватились, «лошадь уже покинула конюшню», — отметил Куомо.
Губернатор назвал власти США виновными в замедленной реакции на эпидемию в Китае. По его словам, за те два месяца из Европы в аэропорты Нью-Йорка и Нью-Джерси прилетели 2,2 млн человек, многие из которых, вероятно, были инфицированы.
Ранее NEWS.ru сообщал, что жертвами коронавирусной инфекции в Соединённых Штатах стали 50 031 человек. С начала вспышки заболевания в стране количество случаев заражения составляет 870 тысяч, выздоровели свыше 80 тысяч.
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