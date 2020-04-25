В Нью-Йорке нашли источник коронавируса

https://static.news.ru/photo/926ba858-86ac-11ea-9eb4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Braulio Jatar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что установлен источник появления коронавируса в крупнейшем городе США. По его словам, почти точно зараза была завезена в Нью-Йорк из Италии.

Куомо рассказал, что к 1 марта, когда в штате зарегистрировали первый случай заболевания, уже были инфицированы более десяти тысяч жителей, сообщает «Интерфакс».

Мы приступили к действиям через два месяца после вспышки болезни в Китае. К тому времени, как мы спохватились, «лошадь уже покинула конюшню», — отметил Куомо.

Губернатор назвал власти США виновными в замедленной реакции на эпидемию в Китае. По его словам, за те два месяца из Европы в аэропорты Нью-Йорка и Нью-Джерси прилетели 2,2 млн человек, многие из которых, вероятно, были инфицированы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что жертвами коронавирусной инфекции в Соединённых Штатах стали 50 031 человек. С начала вспышки заболевания в стране количество случаев заражения составляет 870 тысяч, выздоровели свыше 80 тысяч.