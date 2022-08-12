В Нью-Йорке напали на писателя Салмана Рушди

Фото: Nancy Kaszerman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Британский писатель индийского происхождения Салман Рушди

Неизвестный мужчина напал на британского писателя индийского происхождения Салмана Рушди перед его лекцией в городе Чаутоква, штат Нью-Йорк, сообщает Associated Press. Мужчина выбежал на сцену к писателю и несколько раз ударил его кулаками или ножом. Писатель упал на пол, нападавшего задержали. Рушди был госпитализирован, видимо, он ранен в шею.

Этот парень выбежал на платформу и начал колотить мистера Рушди. Сначала ты такой: «Что происходит?» А потом через несколько секунд стало совершенно ясно, что его бьют, — рассказал свидетель, раввин Чарльз Савенор.

Писатель родился в Бомбее и стал известен после выхода романа «Сатанинские стихи» в 1988 году. Тогда Рушди осудил ряд ведущих мусульманских богословов, а иранский аятолла Хомейни проклял автора и заочно приговорил того к смерти. Он является лауреатом Букеровской премии 1981 года за роман «Дети полуночи». В 2007 году писатель был возведен британской королевой Елизаветой II в рыцарское звание за заслуги в области литературы.

8 июля в Японии было совершено нападение на бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ во время выступления в ходе предвыборной кампании в городе Нара. Абэ получил ранение и вскоре умер. Ему было 67 лет. Стрелком оказался бывший военнослужащий — 41-летний Тэцуя Ямагами. Позже стало известно, что мужчина изначально планировал покушение на лидера некой религиозной группы. При этом название группы и имя ее лидера в интересах следствия не разгласили.