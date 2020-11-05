В Нью-Йорке арестовано более 50 участников протестов

https://static.news.ru/photo/7fab2182-1ff2-11eb-a043-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жители Нью-Йорка продолжают выступать с акциями протеста на улицах города. СМИ вновь отмечают столкновения демонстрантов с полицией и сообщают о большом числе арестованных.

Сотрудники полиции изымают у участников акции фейерверки, ножи, молотки, воспламеняющиеся жидкости. Представители правоохранительных органов недоумевают, как люди могут считать протесты мирные, если выходят на улицы с такими предметами.

Полицейские замечают, что арестованных могло бы быть больше. Но митигнгующие мешают производить задержания, окружая сотрудников полиции и помогая нарушителям скрыться. Вместе с тем, специалисты констатируют, что стражи правопорядка выглядят подготовленными к столкновениям.

В отличие от лета, когда полицейские реагировали медленно и демонстранты контролировали улицы, сейчас полиция Нью-Йорка действует на опережение. Они справляются с нарушителями спокойствия, — заявил президент добровольной охранной организации «Ангелы-хранители» Кёртис Слива, чьи слова приводит Fox News.

Протестующие недовольны неопределённостью с результатами выборов президента США. За пост борются действующий американский лидер республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. В ходе подсчёта голосов андидаты идут практически вровень, Байден имеет небольшое преимущество.

Ранее, как писал NEWS.ru, член палаты представителей США демократ Билл Паскрелл заявил, что офис спецпрокурора начал расследование использования штабом Дональда Трампа Белого дома в своих целях во время предвыборной кампании.