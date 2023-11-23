В Нью-Джерси перестали исполнять закон о мерах против бизнеса за связи с РФ

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Власти американского штата Нью-Джерси приостановили действие закона, который предусматривал санкции против компаний, связанных с Россией, пишет газета Politico. Решение связано с постановлением суда.

Губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи подписал закон о санкциях вскоре после начала специальной военной операции на Украине. Он ограничивал возможность заключения контрактов между властями штата и компаниями, имеющими деловые связи с Россией и Белоруссией. Также предусматривались ограничения в предоставлении субсидий и инвестиций из пенсионного фонда штата в такие фирмы. Похожие меры были приняты и в других штатах, включая Нью-Йорк.

Однако штат временно приостановил применение закона летом после того, как компания, которая должна была быть включена в черный список, добилась временного запрета со стороны федерального суда на основании конституции. Эта компания — американское подразделение японской Kyocera с дочерними структурами в России.

Федеральный окружной суд в Нью-Джерси запретил вводить ограничения в отношении Kyocera во время рассмотрения дела, которое продолжается до сих пор. Представители компании утверждают, что власти штата вышли за рамки своих полномочий, пытаясь регулировать международную торговлю и вмешиваясь в работу федерального правительства США, ответственного за введение антироссийских санкций.

Ранее Госдепартамент ввел визовые санкции против российского полковника Азатбека Омурбекова и ефрейтора Даниила Фролкина. Поводом стали совершенные ими, по версии властей США, «нарушения прав человека» в ходе спецоперации на Украине. В Госдепе считают, что Омурбеков и Фролкин причастны к «внесудебным расправам» в украинском селе Андреевка. Также американское внешнеполитическое ведомство назвало Омурбекова связанным с событиями в городе Буча.