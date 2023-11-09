В NYT перечислили клиентов элитных публичных домов Вашингтона

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минюст США предъявил обвинение трем организаторам сети элитных публичных домов в Вашингтоне и Бостоне, сообщает репортер газеты The New York Times Айшварья Кави. По ее данным, частыми клиентами заведений были высокопоставленные лица, в частности госслужащие, военные, врачи и ученые.

Клиентами были врачи, юристы, бухгалтеры, выборные должностные лица, руководители высокотехнологичных и фармацевтических компаний, военные офицеры, государственные подрядчики, профессора, ученые, — пишет Кави.

В Министерстве юстиции США не стали разглашать имена постоянных гостей публичных домов, однако назвали организаторов: 41-летний Хан Ли из Кембриджа, 30-летний Джунмен Ли из Дедхэма и 68-летний Джеймс Ли из Торранса. Установлено, что они привлекали женщин к работе в заведениях принудительно. За их услуги клиенты отдавали от $350 до $600 в час.

Ранее стало известно, что шестерых жительниц Кабардино-Балкарии обвинили в продаже несовершеннолетних в сексуальное рабство в Бахрейн, о чем сообщали источники в правоохранительных органах. По их информации, жертвами группировки становились девушки преимущественно из неблагополучных семей. При этом часть подозреваемых подбирали девушек в России, другие курировали их в Бахрейне.