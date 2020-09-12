В Новом Орлеане начали эвакуировать жителей из-за шторма «Салли»  

https://static.news.ru/photo/8a832a26-f65a-11ea-ac61-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти города Новый Орлеан в штате Луизиана выдали предписание об эвакуации нескольких районов города в связи с надвигающимся тропическим штормом «Салли». В Новом Орлеане проживает 391 тысяча человек.

Аналогичные меры были приняты и в других городах штата, в том числе в Морган-Сити с населением 15 тыс. человек, сообщает ТАСС.

Согласно прогнозам в США, 14 сентября шторм «Салли» может усилиться до урагана — скорость ветра может превысить 33 м/с.

12 сентября в штате Луизиана был введён режим чрезвычайной ситуации в связи с надвигающейся стихией.

Ранее NEWS.ru сообщал, что тайфун «Хайшен» оставил без света более 5,8 тысячи жителей в Приморье.