В нижней палате конгресса заявили об остановке повестки Байдена Лидер республиканцев в нижней палате конгресса Маккарти заявил о смещении Пелоси

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Кевин Маккарти

Лидер республиканцев в палате представителе Конгресса США Кевин Маккарти заявил, что его однопартийцам по итогам промежуточных выборов удалось остановить повестку Байдена. Ожидается, что Маккарти станет новым спикером нижней палаты конгресса, сообщает Fox News.

Уникальная вещь состоит в том, что мы поставили перед собой три задачи. Остановить повестку Байдена [в палате представителей конгресса], получить большинство в палате и уволить [спикера палаты представителей от демократов Нэнси] Пелоси. Мы достигли всех трех целей, — сообщил политик в интервью телеканалу.

Промежуточные выборы в конгресс состоялись в США 8 ноября. Несмотря на то что большинство СМИ и соцопросы прогнозировали убедительную победу республиканцев, они показали умеренные результаты. Подсчет голосов пока продолжается, но уже прогнозируется, что республиканская партия получит большинство в палате представителей, за демократами остается контроль над сенатом.

Ранее сообщалось, что внутри Республиканской партии США начались споры из-за запроса Белого дома о выделении $37,7 млрд на поддержку Украины. Часть республиканцев согласна поддержать запрос о выделении денег, однако не все однопартийцы готовы сразу согласиться с этой идеей.