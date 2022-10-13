В New York Post опубликовали статью об ударе ВС РФ с фото Крымского моста

Фото: vk.com/myfeo_ru/globallookpress.com

Американское издание The New York Post опубликовало статью об ударе Вооруженных сил России по объектам инфраструктуры Украины и сопроводило ее снимком Крымского моста. Ранее руководитель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заявил, что организаторами теракта, произошедшего 8 октября, стали представители спецслужб Украины.

Автор статьи утверждает, что российский удар был направлен против гражданских, и сравнивает его с тактикой ближневосточных группировок. Обозреватель также назвал «успешной атакой Киева» теракт с использованием начиненного взрывчаткой грузовика.

Американец сопроводил статью иллюстрацией, которая была сделана с камеры видеонаблюдения, размещенной на Крымском мосту. В подписи к фото журналист указал: «Ракеты привели к гибели 11 человек, десятки ранены».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим давно использует террористические методы в работе, включая политические убийства, этнические чистки и расправы над мирным населением. До этого глава государства назвал атомным терроризмом ракетно-артиллерийские удары по Запорожской атомной электростанции со стороны ВСУ. Кроме того, по его словам, Украина совершила три теракта против Курской АЭС, подрывая ЛЭП.

8 октября на Крымском мосту, соединяющем Крым с материковой частью России, произошел взрыв. Национальный антитеррористический комитет РФ сообщил, что на автомобильной стороне транспортного объекта взорвался грузовик, в результате чего воспламенилось семь цистерн с горючим, которые вез поезд. По имеющейся информации, жертвами взрыва стали пять человек.