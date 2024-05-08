В НАТО утвердили даты проведения нового саммита НАТО планирует провести новый саммит 9‑11 июля

Фото: IMAGO/AK Party Office apaimage/Global Look Press

Следующий саммит НАТО проведут с 9 по 11 июля в Вашингтоне, говорится в опубликованном на сайте Североатлантического альянса сообщении. Встреча пройдет под председательством генсека НАТО Йенса Столтенберга. Программу саммита озвучат позднее.

Соединенные Штаты проведут саммит НАТО в Вашингтоне, округ Колумбия, 9, 10 и 11 июля 2024 года, — говорится в сообщении.

Ранее итальянская газета Corriere della Sera сообщила со ссылкой на проект декларации НАТО, что на июльском саммите Альянса могут утвердить документ с отказом от ввода военных на Украину. По данным издания, одно из ключевых заявлений в документе гласит: «никаких сапог на земле».

До этого политический консультант Госдепартамента США, военный эксперт Эдвард Люттвак заявил, что Великобритания, Франция и страны Северной Европы тайно готовятся отправить войска на Украину. По его словам, члены НАТО будут вынуждены отправить солдат в зону боевых действий, иначе им придется смириться с катастрофическим поражением.

Как подчеркнул эксперт, западные войска могли бы «сыграть важную роль», дав возможность украинским военным пройти переподготовку. По словам Люттвака, подразделения НАТО могут заменить украинцев, которые сейчас занимаются восстановлением поврежденной техники. Кроме того, как считает консультант, иностранные бойцы способны обучать новобранцев.