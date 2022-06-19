В National Interest Украине предложили провозгласить нейтральный статус Автор National Interest Пайн: Украине следует объявить нейтральный статус и признать Крым

Урегулирование ситуации вокруг Украины может начаться с объявления Киевом нейтрального статуса. Также на Украине должны признать Крым российским, заявил эксперт и бывший военный Дэвид Пайн в статье для журнала National Interest.

Он считает, что сейчас переговорные позиции Киева ослабевают, вооружение у него заканчивается, хотя СМИ на Западе ошибочно говорят, что «Украина одерживает победу».

Пайн, которого издание называет бывшим офицером со степенью магистра в области национальной безопасности, предложил свой план из 15 пунктов, которые считает «наиболее реалистичными для Украины».

Кроме нейтрального статуса и признания Крыма, эксперт называет важным для Киева получение гарантий от постоянных членов Совбеза ООН его независимости и суверенитета.