В NASA ответили на слова Рогозина о санкциях США

https://static.news.ru/photo/854f83ce-45b5-11eb-b014-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marc Rasmus/Global Look Press

В NASA заявили, что поддерживают как политику Вашингтона, в том числе по антироссийским санкциям, так и сотрудничество с Россией в космической отрасли.

NASA поддерживает все американские усилия, призванные гарантировать, что технологии США не перенаправляются для несанкционированного применения в военных целях. NASA вместе с Министерством торговли США продолжит поддерживать международное гражданское космическое сотрудничество. Особенно ту деятельность, которая связана с обеспечением работы Международной космической станции в сотрудничестве с Россией, Канадой, Европой и Японией, — сообщили ТАСС в американском ведомстве.

Такой комментарий в NASA дали в ответ на слова главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, призвавшего американские власти снять санкции с российских предприятий, занимающихся космическими разработками, таких как ЦНИИмаш и центр «Прогресс».

Ранее Министерство торговли США обнародовало перечень из 103 компаний из Китая и России, связанных с вооружёнными силами, в отношении которых будут применены ограничения на экспорт. Всего в списке 45 российских компаний и 58 предприятий из Китая, в том числе российская корпорация «Ростех», компании «МиГ», «Гражданские самолёты Сухого», «Туполев», Объединённая авиастроительная корпорация и другие. По словам Рогозина, в этот список в том числе попали компании, никак не связанные с военными разработками.

В NASA, в свою очередь, не ответили прямо на вопросы о том, планирует ли ведомство обсуждать в Вашингтоне вопросы антироссийских санкций, ударяющих по космическому сотрудничеству двух стран.

NEWS.ru писал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал очередные антироссийские санкции очередным враждебным шагом со стороны Вашингтона, который всё больше отдаляет возможность нормализации отношений между двумя странами.