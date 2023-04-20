В NASA опровергли падение космического спутника под Киевом

Фото: zephyrnet.com

В NASA опровергли сообщения украинских властей о падении американского спутника в районе Киева. По информации космического агентства, объект все еще остается на орбите Земли. Об этом сообщает РИА Новости.

Мы отслеживаем спутник НАСА под названием RHESSI, который в настоящее время остается на орбите, — ответил представитель NASA на запрос российского агентства.

Он отметил, что в атмосферу Земли, согласно расчетам, спутник войдет примерно в 20:50 по восточному времени 19 апреля (03:50 мск 20 апреля). При этом не исключены отклонения на один час в ту или другую сторону. По словам представителя NASA, риск вреда для кого-либо на Земле ценивается как крайне низкий.

Ранее в администрации Киевской области сообщили, что яркая вспышка в небе над Киевом стала результатом падения на Землю космического спутника NASA. Там также пояснили, что воздушная тревога была объявлена ради того, чтобы избежать жертв.

Вечером 19 апреля украинское издание «Страна.ua» сообщило о серии взрывов, которые прозвучали над Киевом. В столице и области была объявлена воздушная тревога. Также о взрывах, прозвучавших над Киевом до включения сигналов воздушной тревоги, сообщил еще ряд украинских СМИ.