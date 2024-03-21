В NASA назвали свою причину отмены старта запуска «Союза МС-25» NASA: двигатели ракеты на Байконуре не включились вовремя

Фото: Роскосмос

Запуск ракеты «Союз-2.1» был отложен по причине отказа двигателей, сообщает NASA. Отмечается, что вторая попытка запуска корабля к МКС состоится не ранее субботы, 23 марта.

Двигатели ракеты «Союз», которая должна была отправить корабль с экипажем на МКС, не включились в положенное время. <…> Сегодняшний запуск «Союза» был прерван на 20-й секунде. Космический корабль и экипаж остаются в безопасности, — следует из трансляции американского космического агентства.

Ранее стало известно, что пуск ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-25» с российско-белорусско-американским экипажем к МКС отменен. Старт планировался с космодрома Байконур, в основной экипаж вошли российский космонавт Олег Новицкий, астронавт NASA Трейси Дайсон и белорусский космонавт Марина Василевская.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-26» стартовала с космодрома Байконур 15 февраля. В Роскосмосе уточняли, что корабль доставит на МКС конфеты фабрики «Красный Октябрь», изготовленные специально для командира отряда космонавтов Олега Кононенко. Также на «Прогрессе» отправили подарок для космонавта Николая Чуба от его родственников.

4 февраля Кононенко побил мировой рекорд по общему времени пребывания в космосе, превзойдя показатель своего соотечественника Геннадия Падалки, набравшего более 878 суток за пять полетов. В Роскосмосе отметили, что Кононенко предстоит провести на МКС еще восемь месяцев, ожидается, что к 5 июня он будет находиться в космосе уже тысячу суток.